Guida alle nuove rotte in partenza dall'aeroporto di Milano Bergamo quest'anno

L'aeroporto di Milano Bergamo, conosciuto anche come Orio al Serio, è uno scalo molto trafficato in Italia perché offre una gamma di voli diretti verso destinazioni nazionali e perfino internazionali. Quest'anno a sorprendere è stato il fatto che l'aeroporto ha annunciato l'aggiunta di diverse nuove rotte che ampliano ulteriormente le possibilità di viaggio per i passeggeri.

Nuove rotte da esplorare

Dopo il suo annuncio, tra le nuove rotte per il 2024 che offre l'aeroporto di Milano Bergamo troviamo:

Tromsø (Norvegia)

Copenaghen (Danimarca)

Sarajevo (Bosnia)

Dubrovnik (Croazia)

Helsinki (Finlandia)

Bacău (Romania)

Skiathos (Grecia)

Beni Mellal (Marocco)

Stavanger (Norvegia)

A sorprendere è stata Eurowings che introdurrà il servizio che collegherà Hannover con l'aeroporto di Bergamo garantendo un percorso bisettimanale in aggiunta al collegamento già offerto con voli da Düsseldorf.

In ogni caso, Eurowings non sarà l'unico vettore ad espandere la propria offerta di rotte aeree. Anche Ryanair, Wizz Air, Volotea e Norwegian hanno comunicato i loro piani per introdurre nuovi servizi trasformando l'aeroporto di Milano Bergamo in un hub in costante crescita capace di offrire ai passeggeri una maggiore e frequente connettività nazionale e internazionale.

Perché scegliere queste destinazioni

Le nuove rotte che verranno offerte ai passeggeri dall'aeroporto di Bergamo permettono di esplorare una gran varietà di interessanti destinazioni.

Tromsø è una città affascinante che si trova situata sopra il circolo polare artico. Visitando la città i turisti potranno ammirare l'aurora boreale, visitare la Polaria, fare escursioni in slitta trainata da husky e conoscere l'acquario artico.

Anche Copenaghen in Danimarca è molto gettonata. Si tratta di una capitale vivace con un'architettura colorata e molto ricca di storia che si può visitare pagando un volo di andata e ritorno a soli €77. A completare il tutto vi è la sua gastronomia fiorente che fa venire l'acquolina in bocca. I visitatori potranno passeggiare per Nyhavn, visitare il Palazzo Amalienborg, perdersi nel canale con le case colorate e assaggiare i piatti tipici danesi.

D’altro canto Sarajevo in Bosnia si è coronata come una delle città più turistiche grazie alla sua storia e cultura. L'atmosfera unica della capitale bosniaca lascia senza parole i visitatori che potranno conoscere il Bascarsija, antico quartiere ottomano, il ponte Latino e il tunnel della Speranza.

Negli ultimi anni è cresciuta sempre di più la popolarità della Croazia, in special modo di Dubrovnik. Questa città costiera mozzafiato circondata da mura storiche è amata da molti per le sue spiagge incantevoli e il suo mare cristallino. Chi ha già visitato la città sottolinea che non ci si può perdere la visita al Palazzo Sponza, le spiagge di Banje o Copacabana. Acquistando il volo in anticipo, ci si può godere una vacanza a Dubrovnik con soli €76 andata e ritorno.

Nel nord Europa sono due le attrazioni turistiche più famose. Da un lato abbiamo Helsinki in Finlandia, una capitale moderna con un'anima green e un'architettura affascinante. I turisti, pagando un volo di andata e ritorno a soli €94, potranno visitare la fortezza di Suomenlinna, il Museo Nazionale di Finlandia e il tempio Temppeliaukio. Dall'altro lato abbiamo Stavanger in Norvegia. Questa città costiera dal fascino pittoresco è diventata molto gettonata negli ultimi anni grazie al suo storico porto e la sua ricca cultura. Le guide turistiche citano il Gamle Stavanger, ovvero quartiere antico, il Lysefjord e il Preikestolen, un pulpito di roccia con vista panoramica.

Tra le nuove destinazioni che verranno offerte dall'aeroporto di Orio al Serio vi è anche Beni Mellal in Marocco. Ci troviamo in questo caso di fronte ad una città situata nel Medio Atlante marocchino con un'atmosfera autentica e ricca di cultura berbera. Uno dei posti imperdibili sono le cascate di Ouzoud.

Sia quale sia la destinazione di tuo interesse, fortunatamente se ti recherai in auto all'aeroporto di Bergamo potrai parcheggiare la macchina in un posto sicuro. Attualmente il parcheggio in loco, ovvero ufficiale all'aeroporto Orio al Serio, è disponibile a partire da €37 a settimana. In ogni caso, se hai prenotato un volo dall'aeroporto ti conviene anche prenotare il parcheggio il più presto possibile. Solo in questo modo potrai ottenere il miglior prezzo scegliendo il posto auto più conveniente.

Realizzando una prenotazione in anticipo nei parcheggi di Orio al Serio potrai risparmiare perché il più delle volte si offrono tariffe scontate, soprattutto se si deve lasciare la macchina per più giorni. Avrai in questo modo la possibilità di spendere di più durante la tua vacanza e vivere un'esperienza di viaggio indimenticabile.