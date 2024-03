Parco di Villa Genero, lavori di consolidamento del muro di cinta: previste modifiche viarie

Lunedì 25 marzo verrà avviato il cantiere di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del muro di cinta del parco di Villa Genero, lungo strada Santa Margherita.

Per consentire l'allestimento dell’area di cantiere, dal 25 al 29 marzo è prevista la chiusura totale del tratto di strada Santa Margherita interessato dai lavori, con deviazione del traffico sulla viabilità limitrofa (strada Val San Martino).

Il transito su strada Santa Margherita sarà ripristinato a partire dal 30 marzo, giorno in cui per i veicoli verrà ridotta la carreggiata e istituito il senso unico alternato regolato da semafori, fino al termine dei lavori previsto per l'8 giugno. Il transito pedonale sarà consentito con un passaggio protetto sulla passerella che verrà allestita sotto il ponteggio.

I lavori sul muro di cinta rientrano in un intervento più ampio di riqualificazione e risanamento conservativo del parco di Villa Genero, aree verde collinare di grande valore ambientale e paesaggistico. Sono previsti anche lavori sulla pavimentazione dei vialetti e dei piazzali, oltre che sul verde, che miglioreranno l’accessibilità al parco, valorizzandone scorci e punti panoramici.