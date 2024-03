Pinerolo inaugura 4 colonnine di ricarica, mentre pensa ad altre 18

Le 4 colonnine per ricarica auto elettriche del progetto ‘Piter Alte Valli – Cuore delle Alte Valli – Cuore Dinamico’ sono state inaugurate oggi pomeriggio, ma il Comune ha in mente un nuovo intervento. “Lanceremo un bando per installarne e gestirne altre 18, anche nelle frazioni” anticipa l’assessore alla Viabilità Giulia Proietti, presente all’inaugurazione assieme ad Andrea Barra, referente dell’Area Mobilità Elettrica di Iscat srl, gestore del servizio nelle quattro stazioni di piazza Vittorio Veneto, piazza Terzo Alpini, via Brigata Cagliari (angolo viale 17 Febbraio, nel parcheggio dell’Agnelli) e via Carlo Borra (area industriale Porporata).

“Ci è stato chiesto di adeguarle anche per la ricarica di carrozzine elettriche – spiega Proietti –, ma al momento ci sono già le wall box per e-bike, che possono essere utilizzate per questo scopo: una si trova al Veloce di piazza Santa Croce, le altre vicino al Centro Sociale di Baudenasca e alla stazione centrale”.