Bimbo di due anni cade dal balcone: è gravissimo al Regina Margherita

Un bambino di 2 anni è caduto dal balcone della sua casa, al secondo piano di un palazzo a Gassino Torinese, in via Circonvallazione. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.

Il piccolo, di origini marocchine, si sarebbe arrampicato fin sopra la ringhiera ed è poi scivolato finendo in strada dal lato interno del palazzo, dove c'è la rampa che porta ai box auto. In casa c'era la madre che, sconvolta, ha raccontato di aver perso di vista il figlio per pochi minuti. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Chivasso e Costiglione per i rilievi del caso.