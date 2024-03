Controlli della Polizia stradale: scoperta autodemolizione usata come deposito di rifiuti pericolosi

L’attività in questione ha portato all’identificazione di 42 persone ed al controllo di 225 veicoli e parti di essi. Nell’immediatezza dei controlli sono state elevate ai legali rappresentanti delle attività sottoposte a controllo 13 sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 20.000 euro e denunciate 4 persone. Di queste 1 per frode in commercio, avendo posto in vendita auto a cui erano stati fraudolentemente alterati i dati rilevati dal contachilometri, 3 per illeciti di natura ambientale relativi al deposito e alla gestione incontrollata di rifiuti.