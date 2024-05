Moncalieri, gattino sale su un albero a dieci metri d'altezza e non riesce a scendere: salvato dai pompieri

I gatti, si sa, sono abituati a salire dovunque. Anche su un albero, a dieci metri di altezza. Ma può pure succedere che uno di loro non riesca più a scendere.

L'episodio avvenuto giovedì pomeriggio

E' successo nel pomeriggio di giovedì 9 maggio a Moncalieri, in zona collinare, dove un micino non sapeva venire giù dall'albero sul quale si era arrampicato. Subito avvertiti, i pompieri sono intervenuti per mettere in salvo il felino.

Non è stata un'operazione semplice, visto che la boscaglia era fitta in quel tratto, ma poi la storia ha avuto un lieto fine.