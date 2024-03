Parcheggio creativo in via Filadelfia: lascia l'auto sulla zona per i bidoni e viene "circondato" dall'immondizia

Le premesse sono due. La prima: trovare parcheggio in borgo Filadelfia, alcune volte, è davvero difficile. Soprattutto di sera. La seconda: a volta la vendetta può avere risvolti comici notevoli.



Succede nella notte tra ieri e oggi, in via Filadelfia. Qualcuno, proprietario di un'auto di grossa cilindrata (una Bmw) non sa dove parcheggiare la vettura una volta arrivato a casa. Gira e rigira, niente: non un posto, non un colpo di fortuna di incrociare qualcuno che va via. Niente. E allora sceglie: parcheggio creativo. E la mette in uno spazio che, del tutto somigliante a uno stallo per quattro ruote (va detto), è però destinato al "parcheggio" dei bidoni della raccolta differenziata del condominio davanti.



Distrazione o superficialità, in ogni caso la vendetta non ha tardato a manifestarsi. Questa mattina, infatti, i bidoni sono stati sistemati tutti intorno alla vettura, quasi in stato di assedio: due al fianco del lato guidatore (per rendere difficoltoso l'accesso alla vettura) e uno addirittura dietro l'auto, in strada, per impedire la retromarcia.



L'effetto comico è notevole. Come confermano i passanti che osservano la scena e si allontanano sogghignando. E chissà se la prossima volta qualcuno penserà di nuovo di parcheggiare in quella zona.