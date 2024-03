Domenica si corre la "Deejay Ten": nel centro di Torino strade chiuse e bus deviati

Domenica a Torino si correranno la “DeeJay Ten” e “DeeJay Five”, le gare podistiche di Radio Deejay. Previsti due percorsi, da 10 e da 5 km, con partenza alle 9 per la Deejay Ten vera e propria e 9.10 per la Deejay Five, con partenza e arrivo in piazza Castello.

I percorsi

La “DeeJay Ten” si svolgerà sul percorso: piazza Castello, viale I° Maggio, viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, piazza Gran Madre, corso Moncalieri, ponte Isabella, corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo d’Azeglio, piazzale Rita Levi Montalcini, Parco del Valentino, corso Massimo d’Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, via Principe Amedeo, via Roma, piazza Castello (arrivo).

La “DeeJay Five” avrà invece luogo sul percorso: piazza Castello, viale I° Maggio, viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, corso Regina Margherita, lungo Po Macchiavelli, Murazzi del Po, Fred Buscaglione, piazza Vittorio Veneto, via Principe Amedeo, via Roma, piazza Castello (arrivo).

Complice le competizioni podistiche, varieranno il servizio le linee 3N – 6 – 7 – 9 – 13 – 15 – 15N – 16 CS – 16 CD– 18 – 30 – 33 Festiva – 55 – 56 – 61 – 67 – 68 – 70 – 73 – Venaria Express.

Per lo stesso motivo, il parcheggio Castello sarà chiuso al pubblico dalle 14.30 di oggi alle 12 di domenica 24 marzo.

Di seguito le modifiche ai bus