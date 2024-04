I ministri di Meloni al Valentino: chiuso corso Vittorio e le fermate della metro, bus deviati

Per ragioni di sicurezza stop ai passeggeri nella stazione, in entrambe le direzioni

Chiuse dalle 9.45 di questa mattina le fermata metropolitana di Porta Nuova, Marconi, Nizza e Dante in entrambe le direzioni. La motivazione? Le autorità per ragioni di sicurezza, come fanno sapere da Gtt, hanno infatti disposto lo stop ai passeggeri nella stazioni: presenti autobus sostitutivi nel tratto scoperto da corso Re Umberto a Dante.

Tajani e Bernini al Valentino

Questa mattina al Castello del Valentino si svolgerà la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli: all'appuntamento sono attesi il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, oltre ai colleghi Francesco Lollobrigida (Sovranità Alimentare) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente).

Il corteo

In parallelo è stato organizzato un corteo di contestazione al Governo, con partenza questa mattina da Palazzo Nuovo. Per ragioni di sicurezza è stata chiusa quindi la fermata Porta Nuova della linea 1, sia in direzione Fermi che Bengasi: restano aperte le altre stazioni.

Sempre per lo stesso motivo è prevista la chiusura di corso Vittorio Emanuele II. Le linee Gtt che transitano nell'arteria cittadina subiranno variazioni nei percorsi e possibili ritardi diffusi. "La situazione -fanno sapere da Gtt -sarà monitorata e gestita con personale sul posto. Consigliamo alla clientela di spostarsi con congruo anticipo".