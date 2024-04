Dal 25 aprile riaprono il ristorante della Stazione Sassi e il bar di Superga: viaggio in gusto sulla Tramvia [VIDEO]

Dopo anni di chiusura, domani riaprono il ristorante della Stazione Sassi e il bar sulla terrazza in cima alla Tramvia di Superga. Questa mattina si è svolto un taglio del nastro simbolico con un viaggio sulla "Dentera", a cui hanno preso parte l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta e l'amministratore Delegato di Gtt Serena Lancione.

Foglietta: "Coniugare trasporto con turismo"

"Riprende un servizio turistico importante - ha sottolineato Foglietta - per la nostra città. Riuscire a coniugare il trasporto con il turismo è uno degli obiettivi che ci siamo posti da inizio mandato". Dal 25 aprile, torinesi e turisti avranno la possibilità di scoprire i nuovi punti ristoro completamente rinnovati nel rispetto della storia della location, frutto della collaborazione fra GTT e Slurp.

Gli orari di apertura

Da domani ci sarà un'apertura "soft" del ristorante e bar durante gli orari di funzionamento della Cremagliera: da metà maggio saranno operativi anche fuori orario, sia per pranzo che per cene. Il bar/ristorante di Sassi è dotato di 100 coperti, mentre la terrazza a Superga di 60/70 e potrà essere usata sia per colazione che aperitivo

Il museo

“Presto - ha spiegato l'Amministratore Delegato GTT, Serena Lancione - prenderà il via il progetto Mu Vi Il Museo del Viaggio in Movimento per il lancio di una guida multimediale multilingue che accompagnerà i visitatori della Cremagliera alla scoperta della sua storia con la creazione di un percorso narrativo da Torino al Colle di Superga".

“Sempre con l’obiettivo di fornire un’esperienza turistica integrata” - conclude l’Amministratore Delegato - “GTT ha avviato una collaborazione anche con City Sightseeing Torino per raggiungere la stazione Sassi con la linea D “Sassi Superga Express” e fare un viaggio d'altri tempi sulla storica tranvia a “dentera” con un unico biglietto promozionale”.

Come arrivare

Per raggiungere la stazione Sassi ci sono le linee 15, 68 e 61, tutte collegate al centro città.



La storia

La tranvia a dentiera Sassi-Superga, inaugurata nel 1884, rappresenta un unicum nel panorama italiano. Nata come funicolare con sistema Agudio, la linea venne trasformata nel 1934 in tranvia a dentiera a trazione centrale. Oggi, completamente restaurata, offre un viaggio indimenticabile a bordo delle carrozze originarie.

Il percorso

Il percorso di 3.100 metri si snoda tra la stazione di Sassi, a Torino, e quella di Superga, sulla collina omonima. All'arrivo a Superga, i visitatori saranno accolti da un panorama mozzafiato che abbraccia Torino e le Alpi. Qui potranno ammirare la Basilica di Superga, capolavoro barocco di Filippo Juvarra, e le tombe reali dei Savoia.