Schianto tra più macchine in corso Turati all'angolo con corso Lepanto. Deviate le linee del 4

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per ristabilire le condizioni di sicurezza per il traffico e un'ambulanza per soccorrere le persone coinvolte.

Si è reso tuttavia necessario deviare, da parte di GTT, le linee del 4. In particolare, Linea 4 in direzione Falchera: da corso Turati per corso Lepanto, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, percorso normale. Direzione Drosso: da via Arsenale per corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, corso Duca degli Abruzzi, largo Orbassano, corso IV Novembre, corso Giovanni Agnelli, piazzale Caio Mario, percorso normale.

Incrocio teatro di altri incidenti

Quello di fronte al supermercato Carrefour (e poco distante da Esselunga) è un incrocio che spesso diventa cornice di incidenti, tra mezzi privati o con i tram che passano in entrambi i sensi di marcia.

Alcuni anni fa - era il 2018 - proprio in quell'incrocio si era consumata anche la tragedia costata la vita a due ragazzi, un motocicletta. Erano Mattia Visconti e Rossano Boccaforno. Per ricordarli, c'è ancora un piccolo memoriale dedicato a loro nel controviale di corso Lepanto.