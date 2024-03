Lavori di riqualificazione al CTO: cambia per un anno la viabilità nella zona ospedali

Da lunedì prossimo, e per la durata di circa 1 anno, via Zuretti sarà chiusa al traffico delle auto nel tratto compreso tra via Biglieri e via Baiardi. La motivazione? Consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'ospedale C.T.O.

Come cambia la viabilità

La chiusura del tratto dal 25 marzo comporterà contestualmente l'istituzione del doppio senso di marcia su via Baiardi, nel tratto compreso tra le vie Ventimiglia e Zuretti, per consentire l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita.

Verranno inoltre spostati su via Biglieri, nel tratto compreso tra le vie Zuretti e Ventimiglia, i posti auto riservati a persone con disabilità che a causa dei lavori non saranno più utilizzabili nel tratto di via Zuretti interessato dal cantiere, così che il numero degli stalli riservati resti complessivamente invariato.