Parcheggi e stalli disabili non tracciati dopo l’asfaltatura: è polemica in via Ternengo

A fine luglio in via Ternengo, nel quartiere Barriera di Milano, sono stati ultimati i lavori di asfaltatura. Tuttavia, a distanza di diverse settimane, la segnaletica orizzontale non è ancora stata ripristinata.

Niente strisce bianche per i parcheggi, assenza di stalli riservati ai disabili e spazi non definiti per le colonnine di ricarica: una situazione che sta creando disagi ai residenti e alimentando confusione tra gli automobilisti.

A denunciare la vicenda è Roberto Grasso, cittadino della zona: “Hanno asfaltato tutta via Ternengo a fine luglio, ma ad oggi non è stata fatta alcuna segnaletica. Non sappiamo dove parcheggiare, e mancano anche gli stalli per i disabili. Così non va bene”. Il malumore cresce tra i residenti, che chiedono al Comune di intervenire al più presto per completare i lavori e riportare ordine nella viabilità.