Troppo vento, si piega un albero su Lungo Dora: rimosso dai vigili del fuoco [VIDEO]

Un albero si è piegato nel pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, in Lungo Dora Napoli, a causa del forte vento che si è abbattuto in queste ore sulla città.

L’arbusto è stato messo in sicurezza dai vigli del fuoco di Torino che hanno operato con autoscala. La pianta non è caduta a terra, non coinvolgendo quindi né veicoli, né persone. È stata sfrondata per lasciare solo il fusto, ma successivamente si è valutata la rimozione per intero.