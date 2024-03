Leapmotor, sfuma il sogno Mirafiori? I cinesi hanno scelto la Polonia per le auto elettriche low cost

L'avvio delle produzioni pare potrebbe partire già a giugno, mettendo sul mercato una vettura elettrica, ma low cost . Proprio quel tipo di produzione "di massa" che Torino auspicava di poter accogliere per avere un nuovo slancio dei volumi lavorati bello storico stabilimento.

Da Stellantis bocche cucite

Interpellati da Reuters, da Stellantis non sono arrivati commenti. Di certo, però, cala quell'entusiasmo che nelle scorse settimane aveva pervaso l'ambiente torinese, anche dal punto di vista sindacale. Tutte le sigle, in vista dello sciopero unitario previsto per il 12 aprile, avevano infatti detto di accogliere volentieri l'ipotesi di un produttore cinese a Mirafiori, a patto che questo potesse portare lavoro e volumi.