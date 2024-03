Api, pony, formaggi e laboratori per bambini: Cascina Falchera in festa per la primavera [FOTO]

Cascina Falchera in festa per l'inizio della Primavera. Fino alle 18.30 di questa sera - nel complesso agricolo di Strada Cuorgnè 109 - sono previsti laboratori didattici per bambini e bambine, ma anche vendita di prodotti locali.

I prodotti in vendita

In esposizione sulle bancarelle allestite nella corte interna miele realizzato dalle api nelle arnie della Cascina, farina di tre grani, nocciole, formaggi e yogurt, saponi per cani e umani, frutta esotica e macrame.

Animali e laboratori

Decine le famiglie che da questa mattina hanno preso parte con i figli ai laboratori didattici dedicati al processo di impollinazione delle api, alla pet therapy e alla creazione di disegni e altri oggetti. È possibile poi vedere gli animali della fattoria - mucche, galline, asini, capre e pecore - così come cavalcare i pony.

Il commento

Previsto anche un laboratorio di costruzione con il jenga in autogestione. "La Cascina Falchera - commenta l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, che ha partecipato agli eventi insieme al sindaco Stefano Lo Russo - è stata una grande scommessa dei Servizi Educativi".