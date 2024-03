Nunzia Risicato eletta Segretario della nuova Sezione Lega Salvini di Grugliasco

Dopo un periodo di unione con la sezione di Collegno, i leghisti grugliaschesi riprendono il cammino in autonomia per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.



«La Lega di Grugliasco - racconta il commissario cittadino Claudio Broglio - vanta profonde radici in Città e vuole dedicare questa ripartenza proprio a Michela Grosso, una donna che è stata il primo grande motore del Movimento a Grugliasco. In quest'ottica, orgoglioso della storia della Lega nel territorio, con lo sguardo rivolto alle sfide future, sono lieto di lasciare il timone del gruppo locale nelle mani di un'altra donna capace, Nunzia Risicato».

«Sono veramente onorata di essere stata eletta Segretario della nuova Sezione Lega Salvini di Grugliasco – aggiunge Nunzia Risicato - abbiamo un vasto territorio su cui lavorare e portare la voce del partito a tutti i cittadini grugliaschesi. Saremo presenti costantemente in tutti i quartieri della Città e siamo pronti per i prossimi appuntamenti politici; elezioni Regionali ed Europee. Ringrazio infine Claudio Broglio e Alessandro Dibari che, con me, compongono il nuovo direttivo di Sezione».