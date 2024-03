Droga sotto le sedie e nei dispenser dello zucchero: chiuso per 15 giorni un kebab in quartiere Aurora

Il Questore di Torino ha sospeso per quindi giorni la licenza di un bar nel quartiere Aurora, con chiusura dell’esercizio.

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, il locale è risultato essere caratterizzato dall’abituale e significativa frequentazione di individui gravati da pregiudizi di polizia, soprattutto per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e di immigrazione.

Inoltre, nel contesto di alcuni controlli, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti piccole quantità di stupefacente abilmente nascoste nel locale: in un caso, le dosi erano all’interno di un dispenser per le bustine monodose di zucchero, in un altro l’hashish era nascosto all’interno di una bustina di cellophan attaccata sotto la sedia di uno dei tavoli del bar.

Il personale di Polizia durante i controlli trovava, inoltre, uno degli avventori in possesso di un tirapugni in metallo, denunciandolo, un secondo in possesso di 4 grammi di cannabinoidi, anch’egli denunciato.

Il Questore di Torino ha quindi disposto, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del ristorante-kebab, che rimarrà chiuso per quindici giorni dal 22 marzo 2024.