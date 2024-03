Glocal Film Festival: tutti i vincitori della 23esima edizione

Lunedì 25 marzo si chiude il 23° Glocal Film Festival, diretto da Alice Filippi e organizzato dall’Associazione Piemonte Movie, con un’ultima giornata che vuole dare risalto alle opere giudicate più meritevoli da giurati e partner di questa edizione.

Alle ore 15 al Cinema Massimo di Torino, verranno infatti proiettati i film vincitori dei principali premi delle sezioni Spazio Piemonte, Panoramica Doc e Doc Short, annunciati durante la cerimonia di premiazione di domenica 24 marzo alle ore 19.

“Il Glocal Film Festival quest’anno ha deciso di mettersi in gioco alzando di parecchio l’asticella della programmazione e di conseguenza dell’impegno organizzativo. Sono molto soddisfatta della risposta di tutto lo staff che ha rivelato una grande professionalità soprattutto nella giornata che ha visto ospite Carlo Verdone. I corti e documentari protagonisti rendono onore al nostro territorio, un festival sempre più Glocal dove il “locale” e il “globale” sono sempre più intrecciati tra loro.” dichiara Alice Filippi.

Un’edizione che ha visto alternarsi ospiti prestigiosi come Carlo Verdone, Anna Pavignano e Carlotta Gamba, e professionisti del nostro cinema che hanno avuto modo di presentare i propri lavori davanti a un pubblico numeroso che ha rimarcato l’apprezzamento per la proposta del Glocal Film Festival, come dimostrano i dati di affluenza che, quando mancano ancora le giornate di domenica 24 e lunedì 25, ha già superato quelli 2023.

PREMI GIURIA UFFICIALE SPAZIO PIEMONTE 2024

La giuria del concorso Spazio Piemonte composta da Andrea Bosca, attore e regista; Emiliano Fasano, strategy manager, consulente, esperto per svariate realtà del settore audiovisivo e docente; e la presidente di giuria Anna Pavignano, sceneggiatrice e scrittrice, ha assegnato i premi ufficiali per i lavori in forma breve.

PREMIO TORÈT - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (1.500€)

Ultraveloci di Davide Morando, Paolo Bonfadini

MOTIVAZIONE: La giuria ha apprezzato gli aspetti sia artistici che tecnici di Ultraveloci. La toccante interpretazione di Stefano Tetti aggiunge emozione allo svolgimento dei fatti già di per sé coinvolgente. L'uso dei ricordi infantili che lasciano intendere l'avvento della malattia di Dodo e il rapporto padre-figlio che rimane teneramente intenso, danno verità e profondità a tutta la vicenda. Molto azzeccato l'uso del dialetto.

Menzione speciale: Livandro di Mattia Capone, Alessandro Garelli

MOTIVAZIONE: Per aver portato sullo schermo, con originalità, la messa in scena del noir in chiave comica e grottesca rendendo protagonisti un cast di anziani interpretati con grande ritmo e sapienza.

PREMIO ODS - MIGLIOR ATTORE (buono di 800€ per i percorsi di formazione o seminari della Scuola O.D.S. Operatori Doppiaggio e Spettacolo)

Davide Antenucci nella parte di Pier in Terra bruciata di Fabio Fontana

MOTIVAZIONE: Per l'interpretazione accattivante e non convenzionale di un ruolo fatto di sfumature. Davide Antenucci, con il suo aspetto e comportamento da ragazzo di oggi, porta lo spettatore dalla sua parte nel conflitto tra i due protagonisti, evidenziando come sia attuale la tematica dell'attaccamento alla terra e alle radici. Un volto e un talento davvero promettenti.

PREMIO ODS - MIGLIOR ATTRICE (buono di 800€ per i percorsi di formazione o seminari della Scuola O.D.S. Operatori Doppiaggio e Spettacolo)

Veronika Lukyanenko in Dive di Aldo Iuliano

MOTIVAZIONE: Per la freschezza e la spontaneità di una recitazione che vive momento per momento le circostanze della storia, forte dei suoi non detti, capace di sentire con semplice profondità, liberatoria nel rischio e nelle scelte interpretative. Un tuffo vitale nel mondo del Cinema.

Menzione speciale: Giulia Boffa e Gaia Salemi, rispettivamente nella parte di Alice e Chiara in L'orgoglio di Alice di Nicolò Canestrelli

MOTIVAZIONE: Per essersi aperte ad un’onesta condivisione delle pulsioni e dell’affettività, trovando in alcuni attimi quella convincente intimità che suggerisce il grande potenziale e la luminosa crescita artistica di entrambe le interpreti.

PREMIO PANTALEON - MIGLIOR ANIMAZIONE (buono di 200€ presso la Libreria Pantaleon)

La Notte di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso

MOTIVAZIONE: Il componimento di Vivaldi ha trovato nuova vita tra i frame dell'animazione realizzata dai tre studenti del Dipartimento Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il film gli rende onore in ogni aspetto: dall’idea, classica e al contempo originale, all'animazione dei personaggi, ispirata e finemente accurata.

PREMI PARTNER SPAZIO PIEMONTE 2024

PREMIO MACHIAVELLI MUSIC - MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE (Assegnato dal team di Machiavelli Music, il premio prevede che la colonna sonora premiata sarà pubblicata in digitale e distribuita sui principali store online e l’autore riceverà un buono di 250 € da Merula)

Fulvio Chiara per le musiche di La Notte di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso

MOTIVAZIONE: Il talento nell'arrangiamento e l'uso sapiente dell'orchestra evidenziano come una reinterpretazione rispettosa e innovativa di un classico possa non solo arricchire la nostra percezione di una storia ma anche rinnovarla completamente, dimostrando una profonda comprensione del potere trasformativo della musica. L'eccezionale arrangiamento musicale di Fulvio Chiara, che rielabora il Concerto per Flauto in Sol minore "La Notte" RV 439 di Vivaldi, ci trasporta in un viaggio onirico e misterioso, perfettamente in sintonia con la narrazione visiva del film.

PREMIO SCUOLA HOLDEN - MIGLIORE SCENEGGIATURA (Assegnato da allievi e allieve della Scuola Holden, supervisionati dalla docente di sceneggiatura Sara Benedetti. All’autrice o autore del corto vincitore, la Scuola offre un buono di 550 € per partecipare a uno dei Wonderlabs)

La Notte di Martina Generali, Simone Pratola e Francesca Sofia Rosso

MOTIVAZIONE: il cortometraggio riesce a combinare un ambiente onirico ed espressionista con le origini popolari della maschera. La ritmicità dell’azione è scandita dal flusso musicale e cromatico e regala una nuova chiave di lettura sulla ricerca dell’identità.

Menzione speciale: Ultraveloci di Davide Morando e Paolo Bonfandini

MOTIVAZIONE: per il tratteggio delicato ed efficace del protagonista, la perfetta coerenza semantica di titolo e domanda tematica nella metafora finale dei veri topi ultraveloci, la ricercata rete di isotopie visive e la qualità dei dialoghi scarni ma densi di significato.

PREMI GIURIA UFFICIALE - PANORAMICA DOC 2024

La giuria del concorso Panoramica Doc composta da Francesca Bocca, scenografa e produttrice; il presidente di giuria Lucio Pellegrini, autore, regista e produttore; Max Viale, musicista compositore, sound designer, docente si espressa tra i 5 titoli in concorso per assegnare il

PREMIO TÒRET “ALBERTO SIGNETTO” - MIGLIOR DOCUMENTARIO (2.500 €)

La piccola Russia di Maurizio Orlandi

MOTIVAZIONE: Al di là dell’aspetto storico e sentimentale, “La piccola Russia” riesce a raccontare lo spirito di una comunità, attraverso una brillante alternanza di materiale d’archivio e riprese originali. Il film diventa così anche una riflessione su un Paese che ha subito profonde trasformazioni e una testimonianza sul valore della vita di comunità, in un’epoca come la nostra dominata dalla frammentazione sociale e umana.

PREMI PARTNER

PREMIO CINEMAITALIANO.INFO - DOC SHORT (500 € e selezione al Toscana Filmmaker Festival)

The Meatseller di Margherita Giusti

MOTIVAZIONE: Una bellissima astrazione a partire da una testimonianza reale, capace di sfuggire ai luoghi comuni delle buone intenzioni. Un film profondamente originale che mescola l’intensità di una storia vera con la poesia di un racconto visivo ispirato e di un mondo sonoro complesso.

PREMIO UNIPOP - DOC SHORT (buono di 150 € per l’iscrizione all’anno accademico 2024/25)

Demons From Afar di Tommaso Magnano

MOTIVAZIONE: Il documentario riesce ad essere estremamente duro, così come lo sono le condizioni di vita nella regione Afar. Senza parole e con poche scritte restituisce perfettamente la situazione di grave siccità. Apprezzata la fotografia ben curata e soprattutto la musica capace di creare acusticamente la sensazione di aridità.

PREMIO UNIPOP - PANORAMICA DOC (buono di 150 € per l’iscrizione all’anno accademico 2024/25)

Tutto è qui di Silvia Luciani

MOTIVAZIONE: Interessante il punto di vista femminile. Le inquadrature e il processo narrativo sono ben strutturati e fanno di questo documentario quasi un film, tanto che ad un certo punto diventa pura narrazione trasformandosi in animazione. Ottima la fotografia che sospende il tempo. Vincente la metafora del drago sotterraneo e il terremoto, combattuto e vinto dai bambini.

Menzione speciale: Tanto di cappello di Angelo D’Agostino

MOTIVAZIONE: Un documentario, capace di andare al di là della classica retorica dell’artista di strada un po’ scapestrato; si evidenzia così una realtà diversa, con le difficoltà oggettive di chi fa arte per strada ma sopratutto se ne evidenziano le grandi capacità e le motivazioni per continuare quella vita dura ma certamente ricca di libertà e di soddisfazioni.

PREMIO “VILLAR PEROSA CINEMA & MONTAGNA” (in collaborazione con il Comune di Villar Perosa e il Cinema delle Valli - Premio di 500 € e inserimento nella rassegna Cinema&Montagna)

Oltre la valle di Virginia Bellizzi

MOTIVAZIONE: Affronta l’attualità dell’immigrazione con uno sguardo nuovo, ampliando l’analisi in uno spazio tempo che obbliga ad una riflessione globale. Analizza l’accoglienza del Rifugio Massi di Oulx, una valle alpina a confine con la Francia, mettendo in risalto il tessuto sociale di un piccolo paese, di una valle intera che si fa comunità per sopperire a emergenze di ogni tipo.

PREMI DEL PUBBLICO: l’AZIENDA VITIVINICOLA SANTA CLELIA offre anche quest’anno i premi del Pubblico nelle categorie Spazio Piemonte, Panoramica Doc e Doc Short.