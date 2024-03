La Reggia di Venaria accoglie la primavera: il concerto immersivo del Trio Italiano d'Archi [VIDEO]

La Reggia di Venaria ha accolto la primavera grazie al concerto immersivo Sulle note della bellezza, oramai una tradizione per l'ex residenza sabauda.

Cento persone hanno scelto di partecipare all'iniziativa per godere, in una capienza pensata per garantire la massima qualità acustica del concerto, del dialogo fra la grande musica e gli eleganti spazi della Galleria di Diana.