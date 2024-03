Tre nuovi workshop per Cantieri: dal teatro-danza alla progettazione europea

Proseguono gli appuntamenti dell’edizione 2024 di “Cantieri”, progetto di alta formazione e ricerca artistica dedicato a professioniste e professionisti delle arti performative, ideato e organizzato da Play with Food festival e Casa Fools con la collaborazione di Sineglossa e il supporto de Il Circolo dei lettori. Novità di questa edizione la collaborazione con Zerogrammi.

Dal 25 al 29 marzo, a Casa Luft, sede della compagnia Zerogrammi, si prosegue con ABITARE IL GESTO, seminario di teatro-danza e consapevolezza scenica condotto da Rita Petrone. Il lavoro proposto si focalizzerà sull’esattezza del gesto e dell’azione scenica a partire da un approccio analitico fondato sulla tecnica pedagogica di Alwin Nikolais e sulle teorie di Rudolf Laban. Si tratta di un approccio pedagogico che non si limita a insegnare i “passi di danza”, ma analizzandoli attraverso i principi fondamentali di forma, spazio, tempo e motion, permette di accedere ad un livello più profondo di consapevolezza rispetto a ciò che si sta facendo.

Dal 26 al 30 marzo, a Casa Fools, è il turno di Bruno De Franceschi con il workshop CORPO VOCALE, VOCE CORPORALE, dall’eloquente sottotitolo “La mia voce: che me ne faccio?”. Come può essere possibile far danzare una parola o come la parola e il canto possono far danzare un corpo? Sarà mai possibile pensare ad una drammaturgia, ad un movimento che nasca da un suono vocalico? Un percorso intensivo dedicato alla voce e al suo rapporto con il corpo, che si sviluppa attraverso una serie di approfondimenti tematici, dalla respirazione al ritmo, dal gramelot al canto.

Dal 26 al 28 marzo al Circolo dei lettori, Fabio Colombo, responsabile della progettazione di Sineglossa, condurrà un WORKSHOP IN PROGETTAZIONE EUROPEA. Come funzionano i programmi europei? Come si costruisce un progetto europeo? Come si trovano i partner internazionali? Quali elementi si devono considerare scrivendo un progetto europeo? Il workshop risponde a queste domande con un approccio operativo e laboratoriale, che mira a dare a chi partecipa le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari a impostare o rafforzare i processi di progettazione delle organizzazioni con cui lavorano.

I workshop sono gratuiti. I partecipanti sono stati selezionati attraverso una call for artists che ha registrato più di 200 candidature dall’Italia e dall’Europa.

L’obiettivo del progetto, la cui ideazione nel 2022 emerge dalle criticità del settore performativo evidenziate dal periodo pandemico, è promuovere e sostenere la formazione e la professionalizzazione delle persone che operano nell’ambito delle arti performative, offrendo gratuitamente preziose occasioni di alta formazione e sperimentazione con artisti e professionisti di eccellenza, e importanti momenti di confronto e scambio con colleghi, operatrici e operatori.

Le prime due edizioni di Cantieri hanno ospitato masterclass e workshop tenuti da Mariano Dammacco, Rosario Lisma, Barbara Moselli, Roberto Fassone, Sineglossa, Liv Ferracchiati, Gabriela Muñoz e Andrea Cerri.