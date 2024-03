Sciopero Stellantis a Torino, Cirio: "Ci sarò con il gonfalone. In corteo tutti i candidati alle Regionali"

Alberto Cirio il 12 aprile parteciperà allo sciopero per il settore dell'automotive a Torino. E a venti giorni dalla mobilitazione che interesserà i lavoratori di Stellantis e dell'indotto il presidente lancia un messaggio importante: "Ci sarà anche il gonfalone della Regione Piemonte. Mi auguro che partecipino anche tutti gli altri candidati".

Le organizzazioni sindacali, durante la presentazione della mobilitazione, avevano detto di non volere bandiere politiche in corteo. Il gonfalone però è un simbolo istituzionale e il governatore ha ribadito più volte la necessità dell'unitarietà su un tema vitale per Torino.

"Tutti fianco a fianco"

"Siamo in clima elettorale - ha poi aggiunto - ma sarebbe bello che fossimo tutti uno di fianco all'altro in quella giornata in cui chiediamo a Stellantis prospettive chiare, certezze, consequenzialità rispetto alle prospettive dell'azienda, rispetto alle azioni che poi tocchiamo con mano quotidianamente".

"Dobbiamo stare uniti"

"Sarebbe il più bel segnale, perché questa città e questa Regione su Stellantis non devono dividersi. Dobbiamo stare tutti uniti senza nessuna bandiera ma sotto una bandiera unica, che è il gonfalone della Regione Piemonte" ha concluso Cirio.

Intanto per il prossimo 3 aprile il presidente del Piemonte sarà a Roma al tavolo nazionale Stellantis. Il confronto con il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso si concentrerà in particolare sui siti di Melfi e Mirafiori.