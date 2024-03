Il sottosegretario all’Innovazione e al Digitale: “Sul centro nazionale per l’AI a Torino daremo presto risposte” [VIDEO]

Presente oggi al Grattacielo della Regione Piemonte il sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Alessio Butti per parlare dei risultati ottenuti sulle politiche legate alla facilitazione digitale.

A margine dell’incontro Butti si è espresso sul centro nazionale di Intelligenza Artificiale, la cui nascita era stata annunciata a ottobre scorso dal ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso al Politecnico di Torino.

Sul centro nazionale di AI stretto contatto con Regione

"C’è un collegato alla legge di bilancio che tratta il problema delle Fondazioni - è il commento del sottosegretario al Mitd - in quell’occasione il Governo darà delle risposte anche sulla Fondazione dell’aerospaziale e per l’automotive. Sull’Intelligenza Artificiale siamo al lavoro in stretto contatto con la Regione Piemonte. L’Italia è il primo paese che sta per approvare un disegno di legge sull’intelligenza artificiale, dopo l’AI Act europeo, prima misura mondiale che ne regola la funzione”.





2,8 miliardi per fibra e satellitare

Butti ha poi parlato del gap territoriale sulla banda larga, un problema sentito a livello nazionale e che coinvolge molte aree montane e non solo del Piemonte.

"Un problema ereditato dai precedenti governi - sostiene il sottosegretario - il governo Meloni ha implementato una nuova strategia che cuba 2 miliardi 800 milioni, con l’obiettivo di sviluppare l’implementazione e la posa di fibra ottica e arrivare nelle zone anche orograficamente più complicate attraverso la connessione satellitare. C’è un ritardo che abbiamo ereditato, ma abbiamo messo in campo una serie di azioni con cui speriamo quantomeno di circoscrivere le criticità, se non risolverle completamente a breve".

L'aiuto del digitale in sanità

E infine in tema di sanità: "Sento parlare da 23 anni di Fascicolo Sanitario Elettronico, vorremmo arrivare entro il 2024 a implementare tutte le funzioni digitali".