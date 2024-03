La nuova casa dell'Unione Ciechi di Torino e l'innovativo centro per la didattica: “Diritto allo studio fondamentale”

Da ieri l'Uici Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino ha una nuova sede sociale: gli spazi si trovano al secondo piano del palazzo al civico 63 di corso Vittorio Emanuele II, dove era già ospitata in precedenza.

La nuova sede sociale

La nuova casa torinese dell'Uici ha l'obiettivo di essere un punto di riferimento per tutte le persone con disabilità visive grazie a una sala polivalente e un'area espositiva dove al momento stra trovando spazio la mostra ”Toccare la musica” e dove sono custoditi diversi ausili d'epoca: “Vogliamo - hanno dichiarato il presidente nazionale Mario Barbuto e quello provinciale Giovanni Laiolo – un'Unione in grado di incontrare e contaminarsi, creando servizi, ideee cultura senza chiudersi in se stessa. Il nostro mondo è importante per tutta la cittadinanza perché è rivolto anche alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva”.

Un centro per il diritto allo studio

L'aspetto più innovativo riguarda però il 1° piano, dove è stato aperto il Centro di Consulenza Tiflodidattica rivolto a studenti con disabilità visive di tutto il Piemonte: “Completerà - ha spiegato il presidente regionale Franco Lepore – i servizi che già dedichiamo alle scuole grazie al coordinamento del nostro personale e a una dotazione di strumenti, sussidi e ausili da mettere a disposizione di alunni e famiglie per garantire il diritto allo studio. Abbiamo la volontà di condividere e fare rete per costruire un futuro luminoso”.