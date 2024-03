Scuola, interventi agli Istituti Cena di Ivrea e Bobbio di Carignano

Affioramento di acqua all’Istituto Cena di Ivrea

L’Istituto Cena di Ivrea ha segnalato nei giorni scorsi una perdita presente nell’area esterna dell’edificio lungo la pista di atletica, in prossimità della Dora. L’affioramento di acqua con le ultime piogge si è intensificato e la Città metropolitana sta effettuando verifiche per capirne le cause e intervenire. Previsti nei prossimi giorni sopralluoghi con i geologi dell’Ente.

Una finestra da sostituire al Liceo Bobbio di Carignano

Una finestra pericolante è stata segnalata al Liceo Bobbio di Carignano nella giornata di ieri, 25 marzo. L’ingresso all’aula è stato vietato e oggi pomeriggio 26 marzo interverrà l’impresa per la riparazione.

Lavori urgenti all'Istituto Faccio di Castellamonte

Durante i lavori di adeguamento sismico finanziati con fondi PNRR all’Istituto Faccio di Castellamonte la ditta esecutrice, che sta effettuando gli scavi per la realizzazione dei pali di fondazione dei setti strutturali, ha intercettato la linea di adduzione dell’acqua potabile provocandone la rottura con conseguente momentanea interruzione del servizio.

La rottura è stata riparata ma si è rilevato che tutta la linea, sia della potabile che dell’antincendio, sono vetuste e ammalorate.

La Città metropolitana di Torino sta programmando un intervento risolutivo di sostituzione e rinnovo delle due linee di adduzione. Per questo fine settimana sono previsti lavori sia di Smat per la fornitura delle due prese d’acqua sia dell’impresa appaltatrice per la predisposizione delle due nuove tubazioni. La prossima settimana si prevede di eseguire il passaggio alla nuova linea e pertanto ci sarà una nuova interruzione del servizio di erogazione d’acqua potabile.