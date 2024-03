135 kg di cibo mal conservato e maxi multa: chiuso temporaneamente un ristorante a Riva di Chieri. Negli scorsi giorni i Carabinieri, coordinati con N.A.S. e N.I.L., hanno controllato un ristorante/pizzeria del centro cittadino.

Le carenze

Durante le ispezioni i militari hanno trovato diverse carenze igienico-sanitarie. Gli alimenti non erano ben conservati: inoltre non era stato redatto il documento di valutazione rischi, fondamentale per valutare e gestire i problemi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I 135 kg di cibo mal conservato sono stati sequestrati e al titolare dell’esercizio commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per 13 mila euro, oltre ad essere denunciato all’autorità giudiziaria. Il ristorante è stato temporaneamente chiuso.