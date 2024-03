Lancio di una bici, accenni di rissa e negozi costretti a chiudere in fretta e furia: corso Giulio Cesare in preda al degrado

Un video che lascia intravedere il lancio di una bici, che va a schiantarsi su una vettura in sosta, un principio di rissa tra alcuni extracomunitari, con un negoziante costretto ad abbassare la saracinesca in fretta e furia, per evitare guai.

E' quanto si è verificato, in pieno giorno, in corso Giulio Cesare tra Ponte Mosca e corso Emilia. La denuncia arriva della capogruppo di FdI in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi: "Tutto questo è inaccettabile! E capita quasi ogni giorno, nell'indifferenza generale e della Città", ha attaccato.

C'è chi ha ironizzato, vedendo quelle immagini: "Passeggiando per le tranquille vie del quartiere Aurora, si possono incontrare di tanto in tanto, personaggi che amano giocare in mezzo alla via. Almeno questo, é ciò che vogliono farci e farvi credere!".