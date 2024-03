Pasqua e ponti di primavera, il 60% di chi resta in Italia ha scelto di fare vacanze in il Piemonte

Tra tutti coloro che, in occasione delle vacanze di Pasqua o dei ponti di Primavera, hanno intenzione di fare un viaggio in Italia, sei persone su dieci sceglieranno il Piemonte. Lo dicono i dati di Visit Piemonte, in occasione del convegno sul tema organizzato da Unioncamere.

Torino sugli scudi

In particolare, a rispondere "sicuramente si" sono stati il 15%, mentre il 45% ha detto "probabilmente". In ogni caso, una percentuale notevole e che conferma come la regione sia sempre più una meta di destinazione ambita e gettonata.



Di questi, il 33% sceglierà Torino, ma tra le destinazioni vanno forte anche le Langhe (insieme a Monferrato e Roero) con il 15% delle preferenze. Quindi l'Alessandrino con l'8%.



Tra le motivazioni, spiggano soprattutto le finalità culturali e le attività all'aria apert (58% per entrambi), ma non mancano coloro che voglino seguire particolari Fiere e che puntano tutto sull'enogastronomia. Tra gli sportivi, poi, un discorso a parte lo meritano gli appassionati di escursioni in sella a una mountain bike.



Tra i periodi più gettonati, "vince" il ponte lungo tra il 25 aprile e 1 maggio, mentre chi ha meno giorni a disposizione sceglie soprattutto la Festa dei lavoratori. Ma anche Pasqua e Pasquetta riservano una certa popolarità tra i visitatori che vogliono venire in Piemonte.



Il 62% andrà in albergo, mentre il 38% sceglierà un bed & breakfast, seguiti da case private prese in affitto, oppure sistemazioni presso amici e parenti. Si tratta, soprattutto nei primi due casi, di "fette" più grandi rispetto alle tendenze nazionali.