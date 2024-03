Sfreccia lungo le strade di Nichelino come se fosse sul set di Fast & Furious: denunciato

I carabinieri erano intervenuti a seguito delle ripetute segnalazioni arrivate dai residenti, che sentivano sfrecciare lungo le strade di Nichelino un furgone che aveva scambiato le vie della città nel set di Fast & Furious.

Bloccato in via Torino

Non era finzione cinematografica ma realtà quello che è successo un paio di sere fa, con i militari dell'Arma che hanno dovuto faticare e non poco per bloccare il mezzo. Alla fine, quando i carabinieri lo hanno stoppato lungo via Torino, il 57enne alla guida non ne ha voluto sapere di sottoporsi all'alcoltest.

Denuncia e sequestro

Tuttavia, questo non gli ha evitato di essere denunciato, con il conseguente sequestro del furgoncino e una multa salata in arrivo. E per fortuna che non si è verificato alcun incidente, malgrado la condotta spericolata del conducente.