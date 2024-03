Il 7 aprile a Pecetto torna la Camminata enogastronomica tra i Ciliegi in Fiore

7 aprile a Pecetto Torinese torna la Camminata enogastronomica tra i Ciliegi in Fiore, la cui quarantunesima edizione è, come da tradizione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino. La camminata è organizzata dalla Proloco Pecetto in collaborazione con il Comune. La proposta è quella di percorrere a piedi e in allegra compagnia 8 km di strade costeggiate dai ciliegi in fiore, partendo da piazza Roma, nel centro di Pecetto. L’itinerario prosegue salendo fino alla borgata Rosero, poi scende in strada Ciattalina, prosegue in strada Virana, in strada Valle San Pietro e in Valle Sauglio, con il ritorno in piazza Roma.