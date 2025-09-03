Giaveno mette in sicurezza gli attraversamenti pedonali

Da domani giovedì 4 settembre saranno svolti i lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento degli attraversamenti pedonali in prossimità degli impianti semaforici pedonali di Giaveno.
Fino all’11 settembre, o comunque fino a fine lavori, sarà quindi istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da apposito personale dalle ore 9 alle 17 nei giorni feriali (esclusi quindi sabato e domenica).
Gli attraversamenti coinvolti sono quelli “in porfido” in viale Regina Elena (fronte Castagna), in via Pio Rolla (davanti a Trattoria della Zia), in via Coazze (fronte edicola) e in piazza San Lorenzo (zona San Paolo ex cabine).
L’attraversamento di via Roma (fronte Commercio) è già stato rifatto.