A Giaveno attivato il servizio micologico per i cercatori di funghi

Anche quest’anno a Giaveno è stato attivato il servizio micologico, che sarà disponibile fino al 31 ottobre. Il servizio, che ha preso avvio il 1° settembre, è organizzato dall’Unione dei Comuni Montani Val Sangone ed è svolto dalle micologhe Sabrina Allais e Ramona Losano.

Durante il periodo di attivazione, i funghi messi in vendita dai cercatori locali, i Boulajour, nel mercato di piazza Molines lato via Coazze, presso i banchetti dei produttori agricoli di viale Regina Elena e in altri luoghi durante il mercato del sabato, saranno certificati, così come quelli portati dal pubblico per il controllo. Il servizio è gratuito per il pubblico.

Il servizio sarà operativo tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14 alle 16. In occasione della Festa del Fungo e della fiera commerciale, gli orari del servizio si estenderanno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, per permettere un controllo ancora più approfondito e soddisfare le richieste del pubblico. Un’opportunità da non perdere per chi desidera acquistare o portare a certificare funghi in modo sicuro e con il supporto di esperte.