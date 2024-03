La proprietà "vuole vendere", 60 famiglie in Corso Regina Margherita a rischio sfratto

Manca poco allo sfratto dei primi appartamenti di corso Regina Margherita 292 e 294. Ben 60 famiglie a cui, a luglio scorso, la proprietà ha comunicato con un cartello vicino all'ascensore che i contratti di affitto non sarebbero stati rinnovati, per avere così l'opportunità di mettere gli alloggi in vendita.



Tra i residenti un 93enne e una donna incinta



Tra questi ci sono un 93enne che vive lì dalla costruzione dell'edificio, negli anni '60.



Le prime scadenze erano arrivate a fine dicembre per una decina di loro, prolungate di tre mesi. La proprietà, Immobiliare Marte, aveva promesso che sarebbero stati sei, ma sembra che non per tutti sarà possibile rimanere fino a giugno.

Come per una madre di due figli, incinta del terzo, che senza un affitto pronto in qualche altro appartamento ha visto rifiutare la seconda proroga di tre mesi. Anche la signora Victoria Rivera, peruviana di 74 anni che qui vive con la nipote, avrebbe dovuto essere sfrattata a dicembre.



"Sono 6 anni che vivo nel palazzo - ha raccontato - non trovo altro che appartamenti in vendita o da dividere con studenti. Mi è arrivato il pagamento per altri 3 mesi ma a giugno non saprò dove andare".



Il presidio degli inquilini: "Non possiamo comprare quelle case"

Gli appartamenti in questione sono "a canone concordato", cioè a prezzo più basso rispetto a quelli di mercato, e anche per questo è difficile per gli inquilini trovare un'alternativa valida. La proposta della proprietà di acquistare gli appartamenti non è alla portata di tutti e questa mattina, per la seconda volta, una delegazione di una decina di inquilini ha manifestato di fronte all'assessorato alle politiche sociali in via Carlo Ignazio Giulio.

"Ad agosto l'assessore Rosatelli ci ha accolti per capire cosa poter fare - hanno spiegato Chiara e Martina, le portavoce del gruppo -, si era esposto per ascoltarci e iniziare una trattativa con la proprietà, avvenuta a inizio febbraio. Una delegazione di inquilini ha incontrato il proprietario che ha detto che l'unica concessione sarebbe stata il prolungamento dei contratti degli inquilini che avrebbero dovuto lasciare casa a dicembre. Hanno ricevuto una fattura per i primi tre mesi del 2024, senza sapere quanto sarebbe stato il prolungamento. Il proprietario ha detto che legalmente avrebbe potuto dare al massimo 6 mesi, quindi altri 3, ma non tutti hanno ricevuto la proroga. Avevano anche proposto a 2 o 3 nuclei familiari fragili di rimanere in affitto, senza specificare che tipo di fragilità e senza indicare quali famiglie".