Prima un bar e poi la lavanderia, doppio colpo in poche ore a Moncalieri

Un bar e poi la lavanderia, doppio colpo in poche ore a Moncalieri (foto d'archivio)

Al momento non è ancora possibile sapere se la mano è stata la stessa, ma a Moncalieri, nel giro di poche ore, sono stati presi di mira un bar in strada Genova e una lavanderia.

Portati via anche capi d'abbigliamento

Col favore della notte e delle tenebre, i ladri sono entrati in una lavanderia, forzando l'ingresso. Visto che il bottino è stato abbastanza magro, non si sono accontentati del registratore di cassa, ma si sono portati via alcuni capi di abbigliamento che dovevano ancora essere riconsegnati ai clienti.

Nel mirino anche bar di strada Genova

L'allarme è stato dato la mattina successiva dai titolari, quando si sono presentati in negozio per l'apertura. Sul fatto indagano i carabinieri, che hanno ricevuto anche la denuncia del furto avvenuto, nella stessa notte, dal proprietario di un bar in strada Genova.

Le immagini delle telecamere di zona potrebbero fornire elementi utili, anche se è possibile che i malintenzionati abbiano messo in atto tutti gli stratagemmi utili a non essere smascherati.