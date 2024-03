Da Ravinale a Cera, la sinistra schiera i big per le Regionali. E Alleanza Democratici apre le porte al dialogo

Sinistra Ecologista pronta a schierare i big per le Regionali, sotto il cappello di AVS in alleanza con i Verdi. "Una lista competitiva - fanno sapere da SE - perché il momento lo richiede". Dopo aver sostenuto per mesi la necessità di un campo largo centrosinistra/M5S come in Sardegna per battere Cirio, un modello mandato in soffitta con la candidatura di Gianna Pentenero e il no dei pentastellati, ora il gruppo che fa riferimento al parlamentare Marco Grimaldi è pronto a dare il via alla campagna elettorale.

Ravinale e Cera

In vista delle urne dell'8-9 giugno puntano a candidare figure di spicco, su tutti la capogruppo comunale Alice Ravinale e la consigliera metropolitana Valentina Cera. Se quest'ultima per pochi voti non è riuscita ad entrare in Senato alle scorse elezioni, la prima negli anni ha fatto un percorso che l'ha portata a ad entrare nella Segreteria Nazionale di SI.

La lista

In caso di elezione di Ravinale, in Sala Rossa subentrerà il consigliere della Circoscrizione 3 Emanuele Busconi. Se al momento le bocche sono cucite sui candidati, l'area rossa di AVS sta dialogando con e ed attuali amministratori locali per le Regionali, così come con esponenti della società civile. Esclusa la candidatura dell'ambientalista Roberto Mezzalama, che con il comitato Torino Respira ha fatto partire l'inchiesta sullo smog che ha coinvolto Comune e Regione.

Alleanza dei Democratici

Movimenti anche nell'area dei riformisti. Dopo la nascita per le Europee della lista "Stati Uniti d'Europa" di Radicali, Italia Viva, socialisti, Libdem e Volt, l'Alleanza dei Democratici organizza per domani 29 marzo alle 18:30 un confronto presso il Centro Incontri di corso Belgio a sostegno di Gianna Pentenero.

I riformisti

”Abbiamo voluto - commenta il presidente di Alleanza dei Democratici Pino De Michele - e stiamo lavorando per unire forze politiche e movimenti attenti al "sociale" e all' "ambiente" come Italia Viva, Piu' Europa, Azione, PSI e partiti solidaristi come Demos ed ecologisti come il progetto che vuole portare avanti Giorgio Bertola". Se ieri Pentenero ha aperto le porte ai riformisti di "Stati Uniti d'Europa", non c'è ancora stato un confronto diretto con Giorgio Bertola.

La civica del Presidente