San Secondo, arrestato dalla Polizia mentre tenta di rubare un'auto

Gli agenti del Commissariato di Polizia di San Secondo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di trentanove anni per tentato furto pluriaggravato su autovettura in sosta.





Il personale in servizio aveva notato dalle telecamere di vigilanza della struttura un individuo avvicinarsi a un’auto parcheggiata lungo il perimetro dell’ufficio di Polizia.



Osservando bene, i poliziotti hanno visto l’uomo estrarre un arnese di lunghe dimensioni ed iniziare a forzare la portiera.





Avvisati i colleghi, sono accorsi tempestivamente, sorprendendo l’uomo all’interno dell’abitacolo della macchina.





A seguito di perquisizione hanno sequestrato a carico del trentanovenne l’arnese usato per scassinare il nottolino dell’auto, una torcia a led, una tenaglia in metallo di 25 centimetri e un coltello con lama lunga 7 centimetri.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato su autovettura in sosta e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per porto di arma o di oggetti atti ad offendere.