A Torino il 7 aprile il tumore al seno si combatte con la zumba

Una grande classe di zumba, gratuita e aperta a tutti, per promuovere la prevenzione e sostenere la lotta contro il tumore al seno. È Zumba in Rosa, l’iniziativa patrocinata dalla Città di Torino, che domenica 7 aprile porterà in piazza Arbarello il presenter di fitness Roberto Daniel De Marco per un evento il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Casa Breast.