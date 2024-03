Il fenomeno Sofia Raffaeli e le sue sorelle: Torino ospita il meglio della Ginnastica ritmica italiana

Continuano i grandi eventi di sport per Torino, che oltre al tennis e al basket si prepara alle Final Six di Ginnastica ritmica .

Sabato 6 e domenica 7 aprile, al Pala Gianni Asti , i giganti della palla a spicchi crederanno il parquet alle atlete che si sfideranno per il campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C. Il trofeo, intitolato "San Carlo Veggy good", ha la regia della Eurogymnica Torino e del presidente Luca Nurchi . Proprio la compagine torinese quest'anno ha saputo conquistare la salvezza e la permanenza in massima serie.

Boom di ingressi nel 2023

Attese in gara il meglio della ginnastica ritmica, con le atlete che si misureranno per il tricolore nazionale. "È la conferma dell'impegno che stiamo facendo con le federazioni, ospitando un evento straordinario in una vera cattedrale dello sport", dice l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta. "Nel 2023 si sono registrati 100mila ingressi in più. Un grande successo. Dietro il quale ci sono lo sforzo e la professionalità di tante persone".