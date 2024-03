La straordinaria (e drammatica) parabola di Maradona raccontata alla biblioteca Arduino di Moncalieri

Darwin Pastorin, maestro narratore di storie di pallone, giornalista e scrittore, ormai di casa alla biblioteca Arduino di Moncalieri, ci fa entrare in confidenza con Diego Armando Maradona.

Maradona raccontato da Pastorin

Un racconto reso possibile dal fatto che Pastorin lo aveva conosciuto bene, nei suoi anni da inviato di Tuttosport, avendolo visto all'opera in ogni stadio del mondo, più volte intervistato e diventato un punto di riferimento nelle sue storie tra pallone e letteratura, realtà e mito.

L'appuntamento è per mercoledì 3 aprile, a partire dalle ore 17.30: l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con diretta facebook sulla pagina della biblioteca Arduino. Introduce l'incontro l'assessore alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo.

Appuntamento mercoledì 3 aprile

"Siamo felici che Darwin stia diventando di casa alla biblioteca Arduino. Questo intervento su Maradona è il terzo che fa sul mondo del calcio, come solo lui sa raccontarlo", dichiarano la stessa Pompeo e il vicesindaco Davide Guida. "Come ha scritto lui stesso: ‘il pallone era ed è il regno del possibile e dell’impossibile, un’autentica metafora dell’esistenza’. O ancora, citando l’amato Osvaldo Soriano: ‘sono così le storie del calcio: risate e pianti, pene ed esaltazioni’. Un tocco narrativo-letterario unico, applicato allo sport, che non ha mancato di fare presa sul nostro pubblico: nei servizi giornalistici e nei libri di Darwin il calcio diventa poesia e metafora della vita di tutti i giorni".