Con Ritmika Staff e Ritmika Talent a Moncalieri i giovani sono protagonisti

Si avvicina l'estate, che a Moncalieri significa quest'anno anche Ritmika 2024, la kermesse musicale che anticipa a giugno, portando al PalaExpo grandi nomi come Emma e Colapesce-Dimartino.

Ritmika Staff: come entrare in squadra

Nei giorni scorsi si sono aperte le iscrizioni per entrare a far parte del Ritmika Staff… e oltre: l’esperienza che darà modo a ragazzi e ragazze di scoprire ed essere parte del dietro le quinte del Ritmika Festival e degli eventi futuri della Città. L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 16 e i 29 anni, per iscriversi è sufficiente visitare il sito moncalierigiovane.it e compilare il form presente alla sezione dedicata entro domenica 28 aprile.

“Lo staff di Ritmika, che da anni ci accompagna nel corso del festival musicale di Moncalieri, ci ha insegnato che dare fiducia ai giovani è il miglior investimento possibile e che coinvolgerli negli eventi della Città rappresenta un grande valore aggiunto. Quest’anno vogliamo dar loro ancora più spazio, con lo Staff ma anche con il Talent” afferma il ViceSindaco Davide Guida. “Per i ragazzi e le ragazze di Moncalieri Ritmika significa mettersi in gioco, divertirsi, creare nuove amicizie e fare squadra”.

Far parte dello Staff di Ritmika significa dedicare parte del proprio tempo libero per acquisire competenze e fare nuove esperienze. Un’occasione per affiancare professionisti e avere un punto di vista privilegiato su un settore lavorativo molto ambito dai giovani: scoprire, quindi, come funziona l’organizzazione di un grande evento, dalla logistica al comparto audio, dal marketing all’accoglienza del pubblico. Lo staff, inoltre, potrà accedere a importanti momenti di formazione nell’ambito dell’organizzazione eventi.

Arriva Ritmika Talent

Prima di sperimentare sul campo, gli iscritti parteciperanno ad alcuni incontri formativi e conoscitivi, necessari per comprendere al meglio il funzionamento dell’organizzazione eventi. Conclusa la fase di formazione, tutti all’opera sotto il palco più importante dell’estate moncalierese! Per i giovani le opportunità non finiscono qui, c’è una grande novità! Ritmika, da sempre, da spazio alle nuove voci e quest’anno, in collaborazione con il 45° NORD, lo fa con il Ritmika Talent: il concorso musicale rivolto ad artisti e gruppi emergenti under 35 e residenti nella provincia di Torino.

Sul sito www.ritmika.it è possibile trovare il regolamento completo del Talent e la scheda di iscrizione da compilare entro e non oltre le ore 23.59 di domenica 12 maggio 2024. Durante la serata conclusiva del Ritmika Festival, sabato 15 giugno, i tre finalisti si esibiranno sul Main Stage del PalaExpo. Al termine della serata il pubblico e una giuria di esperti voterà le performance dei finalisti ed eleggerà il vincitore del Ritmika Talent 2024, il quale si aggiudicherà un ricco premio.

A essere premiato non sarà solo il primo classificato; in palio per i partecipanti del Talent, infatti, ci sono due ulteriori premi: il Premio Città di Moncalieri, assegnato dalla giuria di esperti, e il Premio Social Moncalieri Giovane, destinato al vincitore del Contest Social che verrà lanciato sulla pagina Instagram di Moncalieri Giovane.

Per info e iscrizioni: Moncalierigiovane - Via Real Collegio 44, Tel 011 642238, moncalieri.giovane@comune.moncalieri.to.it, www.moncalierigiovane.it, Facebook: Moncalierigiovane, Instagram: moncalierigiovane