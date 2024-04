Maltratta l'anziana madre e poi si scaglia contro i carabinieri di Moncalieri: 36enne arrestato

Ancora una storia di anziani vittime delle angherie e delle violenze dei figli. I carabinieri di Moncalieri hanno arrestato per maltrattamenti nei confronti della madre e per resistenza a pubblico ufficiale un 36enne, dopo che era stata la stessa donna a chiamare il 112, al culmine di una lite in cui aveva temuto che la situazione potesse mettere a rischio la sua incolumità.

Pluripregiudicato già noto alle forze dell'ordine

L'uomo, un pluripregiudicato già noto alle forze dell'ordine, all'arrivo dei militari dell'Arma ha dato di matto, scagliandosi contro i carabinieri, che hanno fatto non poca fatica per immobilizzarlo e far scattare le manette: per la madre, invece, sono state necessarie dei cure dei sanitari del 118, con l'ambulanza che poi ha deciso di portarla in ospedale per ulteriori accertamenti.

Coppa di stranieri arrestata per furto a Mondojuve

I carabinieri di Nichelino, invece, hanno arrestato una coppia di stranieri per furto, dopo che avevano tentato di portare via del vestiario da un negozio di abbigliamento del centro commerciale Mondojuve nel fine settimana appena trascorso. La merce (del valore di circa 200 euro) è stata poi riconsegnata ai dipendenti dell'attività.