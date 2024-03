Italia-Brasile, la partita infinita di Darwin Pastorin, si 'gioca' alla biblioteca Arduino di Moncalieri

Giornalista sportivo di razza, direttore di importanti testate, ma anche scrittore e raffinato intellettuale. Darwin Pastorin è stato uno degli allievi prediletti di Piero Dardanello negli anni d'oro di Tuttosport e lui, nichelinese di adozione, è ormai di casa alla biblioteca Arduino di Moncalieri, dove è stato già protagonista di altri interessanti appuntamenti.

Quella leggendaria sfida del Sarrià

Mercoledì 20 marzo tornerà ad essere protagonista di un incontro in cui il calcio la farà da padrone. Pastorin, infatti, presenta Italia-Brasile, la mia partita infinita: un lungo viaggio tra sogni, pagine e gol. Italiano nato e cresciuto in Sudamerica, il noto giornalista ha sempre avuto una viscerale passione per la nazionale verdeoro oltre che per gli azzurri.

Poi il volo azzurro verso il Mondiale

Era in tribuna stampa, quel pomeriggio di luglio del 1982 al Sarrià di Barcellona, quando gli uomini di Bearzot compirono l'impresa, lanciandosi poi verso la conquista del titolo Mondiale. Racconterà questa ed altre storie a partire dalle ore 17.30, incalzato e pungolato dalla padrona di casa, l'assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri Laura Pompeo.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prevista la diretta sulla pagina facebook @bibliomonc