Controlli lungo le strade di Nichelino: 40 i veicoli verificati, due le persone denunciate

Proseguono a Nichelino le operazioni di controlli del territorio condotte assieme da Carabinieri e Polizia locale.

40 veicoli controllati, due persone denunciate

Oltre all'esecuzione di un TSO a carico di un cittadino sessantenne, l'attività ha interessato in particolare la zona del Boschetto. Complessivamente sono stati 40 i veicoli verificati: due persone sono state denunciate per ricettazione, perché colte in via Pracavallo a bordo di una vettura rubata, 15 le violazioni al Codice della Strada contestate, con 2 sequestri amministrativi di veicoli risultati privi dell'assicurazione.