Sanità, domani in giunta il protocollo per il nuovo ospedale

Arriverà domani in Giunta il protocollo d'intesa tra Città di Torino e Regione Piemonte per la realizzazione del nuovo ospedale della zona nord ovest della città, presentato questa mattina dall'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni alla Conferenza socio-sanitaria cittadina, presieduta dall'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli, e alla quale hanno preso parte Asl e presidenti delle Circoscrizioni.

L'area individuata è quella dei giostrai alla Pellerina e non sarà interessata nessuna altra zona del parco. Da parte della Asl c'è l'impegno a mantenere il bilancio non negativo in termini di suolo consumato, a partire dal territorio della Circoscrizione 4. La progettazione sarà affidata dalla Asl entro settembre e dovrà essere completata entro giugno 2024.