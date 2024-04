Una Pasqua da incubo per Qubì, vandalizzato il “Garden”: “La domanda che ci tormenta è perché?”

Una Pasqua decisamente no per Qubì, l'associazione culturale con sede in via Parma 75 che ha l'obiettivo di promuovere inclusione sociale attraverso la cucina e l'alimentazione.

Garden vandalizzato

Il “Garden” che si affaccia sulla Dora, creato lo scorso anno grazie a una campagna di crowdfunding per realizzare attività ed eventi all'aperto per tutta la cittadinanza, è stato preso di mira dai vandali, i quali hanno rovesciato i cassoni pieni di terra utilizzati per l'orticoltura. Lo spazio, situato nell'aiuola tra la carreggiata stradale e la pista ciclopedonale, è gestito grazie a un patto di collaborazione con la Città.

La reazione dei titolari

Il gesto ha lasciato sgomenti i titolari, che hanno reagito così sui social: “Siamo – si legge – molto tristi e preoccupati: basta un gesto di vandalismo per far sì che il lavoro di tante persone vada in fumo e che l’impegno che stiamo mettendo per migliorare la nostra città sia vanificato; la domanda che ci tormenta è perché?”.