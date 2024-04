Gli Ozric Tentacles in concerto all'Hiroshima Mon Amour

In occasione del 40° anniversario e delnuovo disco di una delle band culto dell’underground musicale britannico, gli Ozric Tentacles in concerto lunedì 8 aprile 2024 alle pre 21 all'Hiroshima Mon Amour.

l leggendario gruppo strumentale, sperimentale e progressivo, Ozric Tentacles, tra le band più influenti emerse dalla scena musicale del Regno Unito, torna in tour in Italia con un nuovo viaggio nei territori del magico e del sorprendente aprendo il tour italiano lunedì 8 aprile da Hiroshima Mon Amour, torino.

Quarant’anni di carriera con la guida di Ed Wynne e un nuovo album, il ventesimo, uscito a ottobre 2023 “Lotus Unfolding”, il nuovo capitolo dei viaggiatori strumentali intergalattici Ozric Tentacles. L’album è stato registrato, scritto e prodotto tra il 2022 e il 2023 da Ed Wynne con un piccolo aiuto sonoro da parte di Silas. È stato masterizzato da Adam Goodlet e illustrato da un artwork etereo curato da Steve McKeown e Sally Clark.

La formazione è composta dal fondatore della band Ed Wynne (chitarre, synth e basso) e Silas Wynne (synth modulare e tastiere), mentre Brandi Wynne (basso) completa il trio. Accanto ai Wynne ci sono Saskia Maxwell (flauto), Tim Wallander (batteria) e Paul Hankin (percussioni).

Gli Ozric Tentacles si sono formati nel 198 durante il solstizio del Free Festival di Stonehenge, diventando da subito punto fermo psichedelico a Glastonbury e in molti altri festival. Frutto della visione creativa del polistrumentista Ed Wynne, gli Ozric sono in grado di mettere in contatto i fan del rock progressivo, della psichedelia e della cultura musicale dance.

Per info: www.mailticket.it