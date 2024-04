Degrado nel giardino di via Piossasco, il Comune: "Chiudiamo l'area di notte con una cancellata"

Bottiglie di birra vuote abbandonate sulle panchine di pietra, lattine e rifiuti di ogni genere lasciati vicino alle sedute e sulla rampa degli skate. E’ questa la condizione di profondo degrado in cui si trova il parco giochi di via Piossasco, all’angolo via Cecchi.

La cancellata

Per cercare di mettere un freno ai vandali e sbandati che di notte affollano l’area verde, Comune e Circoscrizione 7 stanno valutando di mettere una cancellata per chiudere di notte il giardino. Ad annunciarlo l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un’interpellanza del consigliere della Lega Giuseppe Catizone.

Gli interventi

Entro giugno l’ente circoscrizionale ha previsto interventi di riqualificazione nel parco giochi di via Piossasco. Nello specifico: verrà ripristinata la pavimentazione antitrauma rovinata; sostituiti i pezzi danneggiati delle altalene.

Pulizia del giardino

Verrà poi migliorata la pulizia del giardino: da maggio verranno infatti modificati i passaggi degli operatori Amiat, in modo che non si sovrappongono con quelli di coloro che si occupano dell’attività di igienizzazione dei giochi bimbi. Nelle prossime settimane Iren sostituirà poi la lampadina del lampione presente nell’area, per migliorare l’illuminazione.

“Apprendiamo che Comune e Circoscrizione – ha replicato Catizone - finalmente riconoscano il problema e valutino la possibilità di recintare e chiudere nelle ore notturne il giardino di via Piossasco”. “Speriamo che alle parole seguano i fatti e si bonifichi una parte di territorio cittadino con problemi di sicurezza e integrazione non semplici da risolvere” conclude l’esponente della Lega.