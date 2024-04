Grande successo delle monoporzioni di Avesani

Avesani, storico pastificio veronese conosciuto in mezzo mondo, porta sullo scaffale una nuova gamma di pasta fresca all’uovo ripiena, composta da tre referenze uniche. Disponibili in un pratico sacchetto da 125 grammi di prodotto. Le monoporzioni sono piccole nel formato e grandi nel gusto. Grazie ai tre ripieni preparati con ingredienti di ottima qualità, offrono il piacere unico di un piatto della tradizione. La gamma completa comprende i superfini disponibili nelle varianti con il ripieno al prosciutto crudo e alla carne e i tortelloni alla ricotta e spinaci. Con una shelf life di 65 giorni i prodotti monoporzioni sono pensati per un target di consumatori single. Pratici e time saving si cuociono in acqua bollente salata e sono pronti in pochi minuti per un risultato gustoso e fatto in casa.