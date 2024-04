Giovane sciatore si sente male, cade e va in arresto cardiaco: è gravissimo alle Molinette

Tragedia sfiorata all'ora di pranzo oggi, giovedì 4 aprile, sulle piste della Vialattea, nella zona tra Cesana e Sestriere, in località Monte Fraiteve. Un giovane sciatore belga di 15 anni, forse a causa di un malore improvviso, è caduto in maniera rovinosa, venendo subito soccorso e poi trasportato alle Molinette.

Trasportato con l'elicottero

Il ragazzo sarebbe andato in arresto cardiaco, per questo dopo i primi soccorsi arrivati anche grazie ai carabinieri di Susa, è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero a Torino. Le sue condizioni sono molto gravi.

Ricoverato in rianimazione

Il paziente è ricoverato in Rianimazione. L'arresto cardiaco è stato brutto e prolungato già sulle pista, subito dopo l'incidente: i sanitari lo hanno dovuto mettere in Ecmo, per essere sorretto da una macchina per favorire la circolazione extracorporea. La prognosi, ovviamente, è riservata.