Tenta di comprare senza pagare in un negozio di articoli sportivi: arrestato

Tentare di comprare senza pagare in un negozio di articoli sportivi: arrestato

Nella serata di ieri, sabato 27 aprile, verso le ore 21 una pattuglia dei carabinieri della stazione di Borgo San Salvario è intervenuta in piazza Carlo Felice presso un esercizio commerciale di articoli sportivi ed ha arrestato un trentacinquenne senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine, che aveva appena tentato di rubare capi d’abbigliamento ai quali aveva tolto la placca anti taccheggio.

L’uomo è stato portato in caserma e posto in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo mentre la merce è stata restituita agli esercenti.